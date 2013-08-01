Міністр розповів, скільки газу Україна планує купити у Росії в серпні

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір у серпні поточного року купити у російського газового монополіста компанії «Газпром» близько 2-2,5 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками засідання Кабінету міністрів повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«За планом 2-2,5 мільярда кубометрів», - сказав він.

Ставицький також зазначив, що весь куплений газ буде закачано в підземні сховища.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 липня Україна почала закачування газу в підземні сховища для гарантування власного споживання і транзиту до Європи в зимовий період.

Станом на 17 липня, в підземних газових сховищах України було накопичено 9 млрд кубометрів газу, зокрема закачаного в рамках відновлення поставок імпортного палива до України і підготовки до опалювального сезону.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Надходження газу в поточному році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.