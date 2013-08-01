Лутковська обіцяє подивитись, куди виселяють хворих із Лаври

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що буде з’ясовувати ситуацію довкола виселення клініки Інституту Громашевського, де серед інших надають допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на гепатит, із приміщення поблизу Києво-Печерської лаври. Про це омбудсмен заявила в ефірі Радіо «Свобода».

«Я отримала звернення стосовно цієї ситуації тільки сьогодні зранку. Будемо, звичайно, з’ясовувати, але виходячи з того, що я чую з цитати, є наказ Академії медичних наук, який відповідним чином виконується. Тобто, треба просто подивитися на цей наказ, подивитися, яким чином будуть облаштовані хворі, які потребували допомоги саме цієї клініки. Чи забезпечено їх права і так далі, будемо розбиратися», - сказала Лутковська.

За словами омбудсмена, пацієнтів можуть виселяти в терміновому порядку, «але їх мають виселяти кудись». «Їх же не викидають просто на вулицю. Якщо виписують, то знову таки, давайте будемо говорити про те, що кожен лікар, який приймає рішення про виписку пацієнта, він розуміє наслідки своєї діяльності. І, відповідно, він розуміє, що в разі, якщо він абсолютно хвору людину, яка дійсно потребує медичної допомоги, яка може надаватись тільки в умовах стаціонару, виписує на вулицю, то він практично вчиняє кримінальний злочин. Відповідно, я думаю, що цього лікарі не роблять», – зауважила омбудсмен.

За її словами, треба з’ясовувати, куди конкретно перевозиться обладнання, куди переселяють пацієнтів, яким чином вирішується їхня доля. «І далі вже будемо приймати рішення стосовно того, чи втручатися нам в цю ситуацію чи ні», – наголосила Лутковська.

Радіо «Свобода» зазначає, що 31 липня стало відомо про те, що попри меморандум про невиселення клініки Інституту Громашевського, де серед інших надають допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на гепатит, із приміщення поблизу Києво-Печерської лаври вивозять ліжка і обладнання, а пацієнтів стаціонару виписують. В Академії медичних наук пояснюють такі дії рішенням санстанції, що начебто перебувати у будівлі на Лаврській небезпечно для здоров’я. У самій клініці тим часом зауважують, що про стан будівлі «всі знали уже давно», і посилаються на наказ Академії медичних наук, датований 30 липня, та урядову постанову, що віддала приміщення, серед 75 інших, Києво-Печерській лаврі.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня ц. р. настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло заявив, що хоче виселити з Лаври структури, які не мають відношення до історії Церкви. В інтерв'ю газеті «Вести» у відповідь на питання: «Як бачите розвиток Лаври в майбутньому, що збираєтеся тут відреставрувати, що хочете змінити?», настоятель сказав: «Хочу виселити структури, які не мають відношення до історії Церкви… Я хочу, щоб монастир був монастирем. Що стосується лікарні, яка розташована тут (йдеться про інфекційну лікарню, в якій, зокрема, перебувають ВІЛ-інфіковані - Авт.), то я висловив свою думку: їй тут не місце. Проте я нікого з хворих і лікарів виганяти не збираюся, їм повинні підшукати гідне приміщення».