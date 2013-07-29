Запорізьку активістку відпустили з психлікарні, натомість тиснуть на доньку

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У прес-службі нагадали, що за рішенням Ленінського райсуду Запоріжжя 12 липня Радченко направили на примусовий психіатричний огляд. Того ж дня Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська відкрила провадження у цій справі.

25 липня на вимогу Лутковської з метою вивчення психічного стану Радченко було створено спеціальну комісію Міністерства охорони здоров’я, до складу якої входять 8 лікарів-психіатрів із різних областей України під головуванням директора Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Ірини Пінчук.

Уповноваженим Верховної Ради з прав людини відкрито також провадження у справі доньки Раїси Радченко – Дар’ї, на яку працівниками міліції було складено два протоколи про адміністративні правопорушення. У рамках провадження представники Секретаріату Уповноваженого присутні на судових засіданнях у справі Дар’ї Радченко.

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Справа Раїси Радченко перебуває на особистому контролі омбудсмна.

Як повідомляв УНІАН, запорізьку активістку Радченко затримали 11 липня у будівлі Ленінського районного суду міста і за рішенням суду госпіталізували до психіатричної лікарні.

За словами доньки, це зроблено внаслідок того, що мати, як член низки громадських організацій, неодноразово критикувала дії міліції та збирала підписи за відставку мера.

Самі правоохоронці звинувачують Раїсу Радченко в постійних скандалах з оточуючими, які нібито і написали скаргу на активістку.