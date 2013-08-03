Нацбанк відніс кредити під держгарантії до безризикових активів

Про це йдеться у постанові Нацбанку від 15 липня №276 (зареєстрованій Мін’юстом 25 липня), текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Даною постановою регулятор змінив Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків України. За цими змінами, до першої групи активів банку із ступенем ризику 0% тепер відносяться видані банками кредити головним розпорядникам бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних витрат, а також нараховані відсотки за такими кредитами.

Постанова набуває чинності від дня її офіційної публікації.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №404 від 3 червня 2013 року затвердив порядок залучення коштів під державні гарантії в поточному році для здійснення капітальних витрат понад встановлених бюджетних призначень. Запозичення під держгарантії надаватимуться шляхом оформлення кредиту на термін не більш як 10 років за інвестиційними проектами, які сприяють розвитку національної економіки. Головою ради з відбору проектів, для реалізації яких залучатимуться кошти під держгарантії, призначено першого віце-прем'єр-міністра Арбузова.

Закон України «Про Державний бюджет на 2013 рік» встановлює обсяг державних гарантій у розмірі 50 млрд грн.