У Севастополі перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Севастополі, сьогодні, 5 серпня, о 13:54 в Балаклавському районі, на ділянці автодороги Севастополь-Балаклава, біля заводу керамічних виробів, внаслідок ДТП перекинувся маршрутний автобус № 99 з пасажирами.

За попередніми даними, постраждало 3 особи, загиблих немає.

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На місці працювали співробітники ДАІ, швидкої допомоги, оперативна група У ДСНС Севастополя, також були направлені фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення У ДСНС.