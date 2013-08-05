У Севастополі перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі
17:14, 05 серпня 2013Суспільство
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У Севастополі в результаті ДТП перекинувся маршрутний автобус № 99 з пасажирами.
ДТП сталася в обідню пору
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Севастополі, сьогодні, 5 серпня, о 13:54 в Балаклавському районі, на ділянці автодороги Севастополь-Балаклава, біля заводу керамічних виробів, внаслідок ДТП перекинувся маршрутний автобус № 99 з пасажирами.
За попередніми даними, постраждало 3 особи, загиблих немає.
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На місці працювали співробітники ДАІ, швидкої допомоги, оперативна група У ДСНС Севастополя, також були направлені фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення У ДСНС.
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