КМДА: "Гідропарк" залишається в комунальній власності
Парп культури і відпочинку “Гідропарк” залишається у комунальній власності та в базовій мережі закладів культури столиці.
Про це УНІАН повідомили у Дупартаменті культури у відповіді КМДА на інформаційний запит.
“За результатами розгляду інформуємо, що комунальний заклад “ПКіВ “Гідропарк” належить до суб'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходиться у підпорядкуванні Департаменту культури КМДА”, - йдеться у відповіді.
“Рішень про виключення зазначеного закладу із реєстру суб'єктів комунальної власності територіальної громади Києва не приймалося”, - зазначається у листі.
Також у департаменті уточнили, що, згідно із законодавством, усі існуючі заклади культури автоматично включаються до базової мережі закладів культури, це стосується і ПКіВ “Гідропарк”.
Довідка УНІАН. 2 серпня народний депутат Олександр Бригинець заявив, що «Гідропарк» виключили з базової мережі закладів культури.
«Багато хто висловлює припущення, що «Гідропарк» купив великий бізнес і місця для культури і відпочинку там не залишиться. Підтвердження тому немає, але бентежить той факт, що парк виключили з базової мережі закладів культури. Це означає, що громадського муніципального середовища і вільного відпочинку киян у «Гідропарку» може не бути», - висловив пересторогу Бригинець.
Він повідомив, що звернувся до голови КМДА Олександра Попова з проханням оприлюднити інформацію про перспективи розвитку «Гідропарку», а також пояснити, чому ПКіВ «Гідропарк» виключили з базової мережі закладів культури.