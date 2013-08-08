Янукович привітав мусульман зі святом Ураза-Байрам

09:28, 08 серпня 2013
Суспільство
509 0

Президент привітав мусульман України зі святом.

Янукович

Президент України Віктор Янукович привітав мусульман України зі святом Ураза-Байрам - завершенням священного місяця Рамадан.

Текст привітання розміщено на сайті глави держави.

«Час, що передував цьому благословенному святу, був сповнений вдосконалення, духовного зростання та благочестя», - зауважив Янукович.

На його переконання, ісламська спільнота України є зразком толерантності та міжрелігійного діалогу у поліконфесійному середовищі держави.

Президент побажав мусульманам України добра, миру, процвітання та кращої долі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter