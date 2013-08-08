Мельник залишається в лікарні міста Буча

Колишній ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник перебуває у лікарні міста Буча.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив його адвокат Руслан Місюна.

Адвокат зазначив, що наразі його підзахисний перебуває у лікарні міста Буча, оскільки вчора у Мельника спостерігалось підвищення тиску і його мала обстежити комісія лікарів. На даний час такого обстеження, за словами адвокати, не проведено.

При цьому Місюна підтвердив інформацію, що 7 серпня на Мельника одягнули електронні браслети. “Вчора о 21.00 приїхала спеціальна служба. На нього одягнули електронні браслети і видали спеціальний пульт на основі GPS”, - сказав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

За інформацією захисту, слідчі готували подання, у якому йшлося про те, щоб під час застосування запобіжного заходу на Мельника обтягнули спецбраслет, який відстежує місце його перебування.Мельник перебуває у лікарні міста Буча - адвокат