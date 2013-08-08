Сьогодні виші України чекає «третя хвиля» майбутніх студентів
Сьогодні до 12.00 години вищі навчальні заклади України оприлюднять третій список вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету.
Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки України.
Під час «третьої хвилі» з рейтингових списків виключаються вступники, які були рекомендовані до зарахування, але не подали в період з 5 до 7 серпня оригінали документів до вищого навчального закладу. У підсумку їхні місця повинні зайняти абітурієнти, які були нижче у списку.
Це – остання «хвиля» зарахування вступників. Абітурієнти, рекомендовані до зарахування у третьому списку, повинні подати до приймальних комісій усі необхідні оригінали документів протягом 8-10 серпня включно.
11 серпня 2013 року вищі навчальні заклади видадуть накази про зарахування усіх абітурієнтів на бюджетну форму навчання.
З оновленими рейтинговими списками можна ознайомитися на стендах приймальних комісій та офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів.
Звертаємо увагу, що у Міністерстві освіти і науки України організована робота консультативного телефону та приймальні громадян. Поставити питання щодо вступної кампанії фахівцям МОН можна за телефонами: (044) 481-32-15 (з питань вступу до вищих навчальних закладів); (044) 279-16-56 (з питань вступу до професійно-технічних навчальних закладів).