Сьогодні виші України чекає «третя хвиля» майбутніх студентів

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки України.

Під час «третьої хвилі» з рейтингових списків виключаються вступники, які були рекомендовані до зарахування, але не подали в період з 5 до 7 серпня оригінали документів до вищого навчального закладу. У підсумку їхні місця повинні зайняти абітурієнти, які були нижче у списку.

Це – остання «хвиля» зарахування вступників. Абітурієнти, рекомендовані до зарахування у третьому списку, повинні подати до приймальних комісій усі необхідні оригінали документів протягом 8-10 серпня включно.

11 серпня 2013 року вищі навчальні заклади видадуть накази про зарахування усіх абітурієнтів на бюджетну форму навчання.

З оновленими рейтинговими списками можна ознайомитися на стендах приймальних комісій та офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів.

Звертаємо увагу, що у Міністерстві освіти і науки України організована робота консультативного телефону та приймальні громадян. Поставити питання щодо вступної кампанії фахівцям МОН можна за телефонами: (044) 481-32-15 (з питань вступу до вищих навчальних закладів); (044) 279-16-56 (з питань вступу до професійно-технічних навчальних закладів).