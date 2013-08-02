До п’яти вишів абітурієнти не подали жодної заяви про вступ – МОН

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки України.

Зокрема, йдеться про ТОВ "Поліцейська фінансово-правова академія", ПВНЗ "Міжрегіональна академія бізнесу та права ім. Н.Кручиніної", Південнослов’янський інститут Вищого навчального закладу «Київський славістичний університет» (Закритого акціонерного товариства), коледж "Слов'яно-грецький колегіум" ВНЗ Київський славістичний університет та Севастопольський економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального закладу "Кримський інститут економіки та господарського права".

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Також до десяти вищих навчальних закладів з найменшою кількістю заяв абітурієнтів увійшли: Приватний вищий навчальний заклад "Український інститут лінгвістики і менеджменту", Стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва, Хмельницький коледж технологій та дизайну, Полтавський інститут економіки та менеджменту "Світоч", Приватний навчальний заклад Канівський еколого-інформаційно-технологічний коледж.

Як повідомляв УНІАН, п’ятірку найбільш рейтингових вищих навчальних закладів України становлять: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, що якого подано 51 тисячу 898 заяв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (46 750), Львівський національний університет імені Івана Франка (46 212), Національний університет "Львівська політехніка" (44 036) та Національний авіаційний університет, м. Київ (43 751).