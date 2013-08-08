Сьогодні кримським мусульманам дали вихідний

Свято Ураза-Байрам розпочинається сьогодні, 8 серпня, повідомили в Духовному управлінні мусульман Криму.

Про рішення кримського уряду вшанувати мусульман півострова пише Радіо Свобода.

Це одне з двох найбільших свят в ісламі, що його відзначають мусульмани цілого світу. У більшості мечетей Криму та інших регіонів України мусульмани вранці зібралися на спільну святкову молитву.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович привітав мусульман України зі святом Ураза-Байрам - завершенням священного місяця Рамадан.

На його переконання, ісламська спільнота України є зразком толерантності та міжрелігійного діалогу у поліконфесійному середовищі держави.