Сьогодні кримським мусульманам дали вихідний
10:39, 08 серпня 2013Суспільство
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Уряд АРК оголосив перший із трьох днів святкування Ураза-Байрам вихідним для тих, що сповідують іслам.
Мусульманам Криму дали офіційний день на святкування
Свято Ураза-Байрам розпочинається сьогодні, 8 серпня, повідомили в Духовному управлінні мусульман Криму.
Про рішення кримського уряду вшанувати мусульман півострова пише Радіо Свобода.
Це одне з двох найбільших свят в ісламі, що його відзначають мусульмани цілого світу. У більшості мечетей Криму та інших регіонів України мусульмани вранці зібралися на спільну святкову молитву.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович привітав мусульман України зі святом Ураза-Байрам - завершенням священного місяця Рамадан.
На його переконання, ісламська спільнота України є зразком толерантності та міжрелігійного діалогу у поліконфесійному середовищі держави.
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