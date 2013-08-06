На Луганщині рейсовий автобус врізався у КамАЗ: є постраждалі
14:21, 06 серпня 2013Суспільство
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У вівторок, 6 серпня, близько 9.00 рейсовий автобус Isuzu врізався у вантажний автомобіль у районі с. Новосвітлівка Краснодонського району Луганської області.
В аварію потрапив автобус Луганськ-Свердловськ
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ ГУ МВС у Луганській області.
За даними ДАІ, водій рейсового автобуса Isuzu, що слідував за маршрутом Луганськ-Свердловськ, на трасі в'їхав у вантажний автомобіль «КамАЗ».
За попередніми даними, в результаті ДТП, найбільше постраждав водій автобуса, ще 3 людини отримали травми середньої тяжкості.
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На місці працюють співробітники ДАІ. Обставини події з'ясовуються. Факт ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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