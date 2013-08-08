Євро на міжбанку росте

На час закриття торгів на міжбанку котирування гривні до долара знизилися до 8,1095/8,1125 грн/дол.

Київ. 8 серпня. УНІАН. У четвер, 8 серпня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США знизилися до 8,1095/8,1125 грн/дол. з 8,1065/8,1095 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на закритті торгів котирування гривні до євро знизилися до 10,8315/10,8395 грн/євро з 10,8155/10,8235 грн/євро на 12:00.

До російського рубля на закритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2461/0,2466 грн/рубль з 0,2459/0,2464 на 12:00.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3330/1,3370.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 серпня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США встановилися на рівні 8,1125/8,1165 грн/дол., до євро - на рівні 10,7915/10,8010 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,2454/0,2459 грн/рубль.