На Донеччині прокуратура запобігла "дерибану" сотень гектарів землі

В Олександрівському районі Донецької області прокуратура запобігла незаконному наданню більш як 380 гектарів землі вартістю понад 4 млн. грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратурою Олександрівського району минулого тижня проводилися перевірки органів державної влади щодо розпорядження землями. Під час перевірок було встановлено, що землі передавалися в оренду без проведення земельних торгів, як це передбачено чинним законодавством.

Крім того, під час прокурорських перевірок було встановлено, що деякими фермерськими господарствами і сільськогосподарськими товариствами району впродовж тривалого часу використовуються земельні ділянки громадян, які померли, а спадкоємці спадок не прийняли.

За цими фактами прокуратурою Олександрівського району заявлено до суду 7 позовів. В даний час три з них вже задоволені, рішення суду набули чинності, а земельні ділянки передано в комунальну власність.

За словами старшого прокурора прокуратури Олександрівського району Наталії Пятун, також прокуратурою внесено подання до селищної ради, за результатами розгляду якого скасовано 10 незаконних рішень сесій, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 5 посадовців (землевпорядники сільської ради).

«За скасованими рішеннями попереджено незаконне надання земель площею 383 га, загальна вартість яких становила більш як 4 мільйонів гривень», - відзначила прокурор.