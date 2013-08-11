За фактом вибуху газу в Луганську відкрито кримінальне провадження

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Як йдеться в повідомленні, дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

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Слідчі дії проводить слідче управління ГУМВСУ в області. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється прокуратурою Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, вибух стався сьогодні о 12.30 на 6-му поверсі 14-поверхового житлового будинку на вул. Шевченка, 4, у центрі Луганська. У результаті пошкоджено бетонні перегородки на п`ятому, шостому та сьомому поверхах.

Одна людина загинула. Постраждали, за різними даними, від 6 до 16 осіб. Основна версія надзвичайної ситуації - вибух побутового газу.