Міліціонерам, які проґавили втечу Мельника, "світить" від 2 до 5 років тюрми

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості щодо працівників міліції, які неналежно контролювали роботу електронного засобу стеження за екс-ректором Національного університету Державної податкової служби Петром Мельником.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, «прокуратура Київської області закінчила перевірку дій працівників міліції під час контролю ними роботи електронного засобу стеження за Петром Мельником, колишнім ректором Податкової академії, якому раніше було судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Перевіркою виявлено низку порушень в діях посадових осіб, які здійснювали такий контроль зі стаціонарного пульту моніторингу».

Так, за даними прокуратури, ці особи оперативно не відреагували на інформацію про порушення сигналу з браслету, неналежно здійснювали з’ясування причин та обставин цього, а також не забезпечили своєчасні заходи із встановлення місцезнаходження особи, на яку накладено запобіжний засіб.

За результатами перевірки розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.367 КК України – службова недбалість. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

На даний час триває досудове розслідування, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.