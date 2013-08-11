ЗМІ: Екс-ректор Мельник міг податися до Рівненщини, звідки родом (відео)

У Сарненському районі досі живуть його родичі. Наскільки ймовірно, що утікач вирушить на батьківщину, звідки рукою сягнути до кордону з Білоруссю.

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Село Ремчиці більш як за сотню кілометрів від Рівного. Останні новини про втечу Петра Мельника з-під арешту наразі на вустах усіх односельчан. Місцеві жителі говорять різне: "Підстава робиться та й усе", "Хабар напевно підсунули". Односельчани кажуть, що востаннє бачили Петра Мельника два роки тому, коли він приїжджав до родичів, повідомляє ТСН.

Ходив опальний ректор і до батьківської хати. З вулиці її практично не видно, а подвір'я геть заросло. Сусіди кажуть, що раніше він частенько навідувався туди, а останнім часом - дедалі рідше. "Раніше тільки в гості, бо тут його двоюрідні сестри живуть. А так я не бачила ніколи його", - розповіла сусідка Тетяна Бабич.

"Він в школу тут ходив до восьмого класу, потім пішов вчитися далі, а тут живе його ще тітка, мамина сестра", - повідомила місцева жителька Ольга Красько. Сусіди кажуть, що тітка зараз важко хворіє. Її доглядають діти, проте ніхто з рідних ректора-втікача розмовляти з журналістами не хоче.

Жителі рідного села Мельника тим часом пригадують - хоч у селі бував рідко, але зв'язку з батьківщиною екс-ректор не втрачав. Концерти сюди направляв, у школу передавав подарунки, влаштовував випускників на навчання у свою академію. "Допомагав і дітям, що закінчують школу, йому всі вдячні. Вчилися, багато наших діток вчаться - спеціалісти виходять, і роботу мають", - зазначає Тетяна Бабич.

Сільський голова каже, що Мельник власним коштом встановив комп'ютерний клас у школі. Крім того, він вибивав гроші з бюджету на добудову дитсадка. "Всі питання він вирішував. Я особисто, жителі, які зверталися зі своїми питаннями, - він підтримував", - розповів ремчицький сільський голова Володимир Долід.

Те, що Петро Мельник може переховуватися у рідному селі, люди сумніваються. На їхню думку, добиратися сюди далеко, та й навряд чи напіврозвалена батьківська хата може бути надійною схованкою. Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що підозрюваний у хабарництві екс-ректор Петро Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши з руки електронний браслет. Його було затримано 27 липня під час отримання хабара у розмірі 120 тис. грн. 7 серпня екс-ректору на руку вділи супутниковий браслет стеження.