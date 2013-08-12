На Вінниччині чоловік помер, випадково випивши отруту від жуків

За повідомленням, 9 серпня о 21:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №15 м. Бар надійшло повідомлення про те що, в с. Кузьминці у власному господарстві при роботі з хімічною речовиною (отрута від жуків) під час переливу з ємкості в ємкість 52-річний власник випадково ковтнув через шланг отрути.

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Потерпілий був доставлений до реанімаційного відділення районної лікарні в тяжкому стані, де згодом помер.