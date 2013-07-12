Троє громадян Китаю отруїлися в київському фонтані

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як нагадали в прокуратурі, трагедія сталася 11 липня під час проведення ремонтних робіт у колекторі фонтану на території парку ім. Заньковецької, що на вул. В. Васильківська, 117.

Попередньо встановлено, що робітники отруїлися чадним газом від працюючої мотопомпи. Один з них загинув на місці, двох інших госпіталізовано у важкому стані.

Як з’ясувалося, усі постраждалі є громадянами Китаю.

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Кримінальне провадження відкрито з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 271 КК України (порушення правил безпеки порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).