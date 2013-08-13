СБУ перехопила партію стероїдів на третину мільйона

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, у пакунку міжнародного поштового відправлення оперативники виявили 1,3 тис. ампул тестостерону пропіанату та понад 2 тис. пігулок інших анаболічних стероїдів.

Встановлено, що троє місцевих мешканців протягом тривалого часу купували, зберігали анаболічні стероїди, реалізовували їх на території України та контрабандним шляхом переміщували до інших держав.

У рамках розпочатого кримінального провадження трьох зловмисників було затримано. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання контрабандистів було виявлено та вилучено понад 50 тис. пігулок та ампул з препаратами, що містять отруйні та сильнодіючі речовини.

Загальна вартість вилучених препаратів на «чорному» ринку становить майже 330 тис. грн.

Учасникам ОЗУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (контрабанда) ККУ.

За рішенням суду затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.