СБУ перехопила партію стероїдів на третину мільйона
У Дніпропетровську співробітники обласного управління СБУ затримали трьох членів злочинної групи, які намагалися незаконно переправити до однієї з країн Центральної Азії партію анаболічних стероїдів.
Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, у пакунку міжнародного поштового відправлення оперативники виявили 1,3 тис. ампул тестостерону пропіанату та понад 2 тис. пігулок інших анаболічних стероїдів.
Встановлено, що троє місцевих мешканців протягом тривалого часу купували, зберігали анаболічні стероїди, реалізовували їх на території України та контрабандним шляхом переміщували до інших держав.
У рамках розпочатого кримінального провадження трьох зловмисників було затримано. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання контрабандистів було виявлено та вилучено понад 50 тис. пігулок та ампул з препаратами, що містять отруйні та сильнодіючі речовини.
Загальна вартість вилучених препаратів на «чорному» ринку становить майже 330 тис. грн.
Учасникам ОЗУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (контрабанда) ККУ.
За рішенням суду затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.