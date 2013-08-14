У Львові через жахливий стан дороги відмінили маршрут тролейбуса

У Львові через вкрай незадовільний стан дорожнього покриття припинено рух тролейбусів за маршрутом №11. Це єдиний комунальний транспорт, що курсував до міського цвинтаря на околиці міста - вулиці Зеленій.

Як повідомив УНІАН начальник служби диспетчеризації та організації руху ЛКП «Львівелектротранс» Олег Білокурий, «відповідно до рішення комісії, у зв’язку з незадовільним станом дороги припинено рух тролейбуса №11 маршрут якого пролягав від вулиці Шота Руставелі (центр міста) до кладовища на вулиці Зеленій".

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"Якщо дорогу відремонтують - тролейбус знову курсуватиме", - зазначив начальник.

Як повідомили у Львівській міській раді, „відрізок дороги на вулиці Зеленій від мосту і до міського кладовища знаходиться поза межею міста та не перебуває на балансі Сихівської районної адміністрації Львова. Відтак, ремонт ділянки місто проводити не може”.