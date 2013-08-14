У Харкові з вікна вишу випав викладач
19:08, 14 серпня 2013Суспільство
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У Харкові з вікна одного з вищих учбових закладів міста випав викладач.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло чоловіка виявили сьогодні, 14 серпня.
На місце події виїхало керівництво Дзержинського РВ та слідчо-оперативна група.
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Під час проведення слідчих дій правоохоронцями було встановлено особу загиблого, ним виявився 75-річний харків’янин. Чоловік працював в учбовому закладі викладачем.
Зараз тіло загиблого без наявних ознак насильницької смерті направлено до моргу. За вказаним фактом ведеться подальша перевірка.
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