У Харкові з вікна вишу випав викладач

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло чоловіка виявили сьогодні, 14 серпня.

На місце події виїхало керівництво Дзержинського РВ та слідчо-оперативна група.

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Під час проведення слідчих дій правоохоронцями було встановлено особу загиблого, ним виявився 75-річний харків’янин. Чоловік працював в учбовому закладі викладачем.

Зараз тіло загиблого без наявних ознак насильницької смерті направлено до моргу. За вказаним фактом ведеться подальша перевірка.