Дві злочинні групи підозрюються у крадіжках з банкоматів

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, оперативники затримали двох чоловіків, які проникли до приміщення Любарської сільської ради на Київщині та пошкодили банкомат.

З автомобіля «Ауді», на якому пересувались підозрювані, вилучено обладнання, яке вони використовували для вчинення крадіжок з банкоматів.

Перевіряється причетність затриманих жителів Білої Церкви до скоєння аналогічних злочинів на території різних регіонів.

Крім того, міліціонери затримали трьох киян та жителя Черкаської області, підозрюваних у скоєнні низки крадіжок з терміналів поповнення рахунків.

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Під час затримання правоохоронці вилучили в них маски з прорізами для очей, електронні пристрої для блокування аудіо-відеозв’язку та інші речові докази. Група пересувалась на автомобілі «Шкода».

Цим підозрюваним інкримінують 19 епізодів.

За даними фактами слідчими відділами Київщини відкрито кримінальні провадження за ч.1, ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.