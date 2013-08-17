На всю Україну працює менше 10 тисяч книгарень та книжкових кіосків

Відповідно до звітів, отриманих від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, станом на початок липня 2013 року в Україні функціонує 9 тис. 704 об’єкти роздрібної торгівлі книжковою продукцією, в т. ч. книжкових магазинів – 1 тис. 519 книжкових кіосків та 8 тис. 185 книжкових прилавків.

Такі данні оприлюднив на своєму сайті Державний комітет телебачення та радіомовлення України, проаналізувавши стан виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 25.06.08 № 902-р «Про вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією» у першому півріччі 2013 року.

Загалом упродовж першого півріччя 2013 року кількість об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією в Україні порівняно з другим півріччям 2012 року збільшилась на 579 одиниць (книжкових магазинів збільшилось на 2, а книжкових кіосків і книжкових прилавків - на 577).

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Позитивна тенденція до збільшення кількості книжкових магазинів спостерігається у таких регіонах: Кіровоградська (+19), Волинська, Луганська та Миколаївська (+7), Житомирська і Рівненська (+5), Черкаська (+4), Київська (+3), Одеська (+1) області.

У той же час зменшилась кількість книжкових магазинів за звітний період у Автономній Республіці Крим (-22), Херсонській (-31), Донецькій, Львівській та Хмельницькій областях (-1). Проте тут зросла кількість книжкових кіосків і книжкових прилавків. Зокрема, в Автономній Республіці Крим їх збільшилось на 54 одиниці, у Херсонській області - на 245, у Донецькій - на 26, у Хмельницькій на 13, у Львівській на 1.

Найкращою загальна картина щодо збільшення кількості об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією у першому півріччі 2013 року спостерігається в Автономній Республіці Крим (+32), Миколаївській (+215), Херсонській (+214), Донецькій (+25), Тернопільській і Кіровоградській (+18), Хмельницькій (+12), Житомирській (+11), Харківській та Чернігівській (+7), Івано-Франківській і Черкаській (+4), Київській й Одеській (+3), Рівненській (+8), Дніпропетровській та Закарпатській (+2) областях.

Загальна кількість об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією у першому півріччі 2013 року зменшилася у Запорізькій (-6) області та у місті Севастополі (-3).

За звітний період кількість об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією у Вінницькій, Полтавській, Сумській, Чернівецькій областях та у місті Києві залишилась без змін.