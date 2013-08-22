У Севастополі загострилася ситуація з виплатами допомоги

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова Севастопольської міської Ради профспілок Олена Калуженко.

«Проблема ускладнилася ще в червні цього року. Головне управління державної казначейської служби України в місті Севастополі, незважаючи на наявність коштів на рахунках Виконавчої дирекції Севастопольського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасовій втрати працездатності, затримує перерахування коштів на фінансування страхувальників-роботодавців для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам. Станом на 20 серпня 2013 року загальна сума заборгованості з виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, часткової компенсації витрат, пов'язаних зі смертю застрахованих осіб і членів їхніх сімей по місту Севастополю становила 3,723 млн. грн», - сказала Калуженко.

Вона також зазначила, що в місті «є випадки, коли працівники не одержали «лікарняні» ще за травень цього року».

За словами голови міськради профспілок, подібна ситуація виникала і в грудні минулого року. «Але тоді ми звернулися до Києва, і ситуацію було "розрулено". Нині ситуація дуже складна, тому що в масштабах держави таких боргів - 450 млн. грн, із них 160 млн. грн – з вагітності та пологів. Це дуже багато», - відзначила вона.

Калуженко повідомила: "Сьогодні (21 серпня) я зустрічалася з головою міської держадміністрації Володимиром Яцубою, висловила своє занепокоєння цією ситуацією і передала наш лист на ім'я голови СМДА».

У вівторок, за її словами, на засіданні тристоронньої ради з соціального партнерства було ухвалено рішення відправити відповідний лист на ім'я глави уряду за трьома підписами – голів роботодавців, профспілок і СМДА.