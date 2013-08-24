У Кіровограді перекинувся мікроавтобус з 13 пасажирами
15:16, 24 серпня 2013Суспільство
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У Кіровограді на об’їзній дорозі біля с. Бережинка Кіровоградського району сталася ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса ГАЗель та легкового автомобіля Нива-Шевроле.
У Кіровограді відбулося зіткнення ГАЗелі з Нивою Шевроле / Фото : vpoltave.info
Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, на момент ДТП в мікроавтобусі перебувало 13 пасажирів.
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Загиблих немає. Кількість травмованих та обставини ДТП уточнюються.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобусу ПАЗ з автомобілем Volkswagen Transporter постраждало п’ятеро осіб.
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