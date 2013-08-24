У Кіровограді перекинувся мікроавтобус з 13 пасажирами

15:16, 24 серпня 2013
Суспільство
753 0

У Кіровограді на об’їзній дорозі біля с. Бережинка Кіровоградського району сталася ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса ГАЗель та легкового автомобіля Нива-Шевроле.

У Кіровограді відбулося зіткнення ГАЗелі з Нивою Шевроле / Фото : vpoltave.info

Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, на момент ДТП в мікроавтобусі перебувало 13 пасажирів.

На тему: У Харкові в ДТП з маршруткою постраждало п’ятеро людей

Загиблих немає. Кількість травмованих та обставини ДТП уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобусу ПАЗ з автомобілем Volkswagen Transporter постраждало п’ятеро осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter