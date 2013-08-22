У Харкові в ДТП з маршруткою постраждало п’ятеро людей
21:38, 22 серпня 2013Політика
613 0
У Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобусу ПАЗ з автомобілем Volkswagen Transporter постраждало п’ятеро осіб.
На момент зіткнення в автобусі знаходилось 12 пасажирів / Фото : vpoltave.info
Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 10:30 на вулиці Полтавський шлях при в’їзді до Харкова.
На тему: ДТП за участю працівників СБУ і міліції: двоє загиблих, четверо травмованих
Водій автобусу ПАЗ (чоловік 1985 р.н.), рухаючись зі сторони Пісочина в напрямку Харкова допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Transporter, що рухався в попутньому напрямку.
На момент зіткнення в автобусі знаходилось 12 пасажирів. Внаслідок ДТП п’ятьох пасажирів автобусу було доставлено до центральної лікарні швидкої медичної допомоги.
Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter