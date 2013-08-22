У Харкові в ДТП з маршруткою постраждало п’ятеро людей

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 10:30 на вулиці Полтавський шлях при в’їзді до Харкова.

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Водій автобусу ПАЗ (чоловік 1985 р.н.), рухаючись зі сторони Пісочина в напрямку Харкова допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Transporter, що рухався в попутньому напрямку.

На момент зіткнення в автобусі знаходилось 12 пасажирів. Внаслідок ДТП п’ятьох пасажирів автобусу було доставлено до центральної лікарні швидкої медичної допомоги.

Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.