Міліція: Урочисті заходи у Києві пройшли без порушень

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві.

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Як зазначили у ВЗГ, святкові заходи в столиці продовжуються різноманітними культурними програмами, завершиться святкування концертом та феєрверком на Майдані Незалежності.

Охорону громадського порядку та безпеку киян і гостей столиці під час проведення масових заходів забезпечують майже 2500 столичних правоохоронців.