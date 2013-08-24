Міліція: Урочисті заходи у Києві пройшли без порушень
15:25, 24 серпня 2013Суспільство
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У Києві порушень громадського порядку під час проведення офіційних святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України міліцією не зафіксовано.
За порядком у столиці слідкували 2500 правоохоронців
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві.
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Як зазначили у ВЗГ, святкові заходи в столиці продовжуються різноманітними культурними програмами, завершиться святкування концертом та феєрверком на Майдані Незалежності.
Охорону громадського порядку та безпеку киян і гостей столиці під час проведення масових заходів забезпечують майже 2500 столичних правоохоронців.
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