В Ужгороді спалили автомобіль депутата-регіонала (фото)
13:48, 26 серпня 2013Суспільство
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В Ужгороді спалили автомобіль депутата міської ради від Партії регіонів.
В Ужгороді підпалили авто депутата / Фото: mukachevo.net
Як повідомляє ТСН, "BMW-750" депутата Ужгородської міської ради підпалили о 1.30 ночі біля його будинку.
Після огляду місця події міліція зробила висновок, що це був підпал. За даним фактом відкрили кримінальне провадження.
За інформацією ресурсу Мукачево.net, авто належало депутату міської ради від Партії регіонів (від мікрорайону Горяни) Михайлу Чурилу. Видання уточнює, що авто новеньке.
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