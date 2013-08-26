В Ужгороді спалили автомобіль депутата-регіонала (фото)

Як повідомляє ТСН, "BMW-750" депутата Ужгородської міської ради підпалили о 1.30 ночі біля його будинку.

Після огляду місця події міліція зробила висновок, що це був підпал. За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

За інформацією ресурсу Мукачево.net, авто належало депутату міської ради від Партії регіонів (від мікрорайону Горяни) Михайлу Чурилу. Видання уточнює, що авто новеньке.