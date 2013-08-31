В'єтнамці, росіяни та українці - основні іноземні покупці квартир у Празі
11:46, 31 серпня 2013Суспільство
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Чотири роки тому Чехія скасувала всі обмеження для іноземців, які зацікавлені в придбанні нерухомості в країні.
На ринку спостерігаються сильні регіональні особливості / Фото: private-prague-guide.com
За даними газети Právo, третю частину нових квартир тепер у Празі набувають іноземці. Стрімко зростає кількість в'єтнамців, які купують столичну нерухомість, повідомляє Чеське Радіо.
Поряд зі словаками, в'єтнамці тепер стали основними іноземними покупцями. За ними слідують росіяни, українці та голландці. На ринку спостерігаються сильні регіональні особливості.
У Карлових Варах і в Маріанські Лазні-ріелтори постійно працюють з росіянами, в Остраві 5% нерухомості купують поляки і словаки.
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