В'єтнамці, росіяни та українці - основні іноземні покупці квартир у Празі

За даними газети Právo, третю частину нових квартир тепер у Празі набувають іноземці. Стрімко зростає кількість в'єтнамців, які купують столичну нерухомість, повідомляє Чеське Радіо.

Поряд зі словаками, в'єтнамці тепер стали основними іноземними покупцями. За ними слідують росіяни, українці та голландці. На ринку спостерігаються сильні регіональні особливості.

У Карлових Варах і в Маріанські Лазні-ріелтори постійно працюють з росіянами, в Остраві 5% нерухомості купують поляки і словаки.