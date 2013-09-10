Українських підприємців будуть повідомляти про реєстрацію в СМС

Розсилка стосуватиметься держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Укрдержреєстру з посиланням на главу відомства Дмитра Ворону.

«Ми сьогодні розглядаємо можливість смс-розсилки повідомлень про стан розгляду заяв. До кінця року ми плануємо відпрацювати це питання, а з наступного року впровадимо, щоб громадянам було зручно», - сказав Ворона.

Прес-служба також нагадала, що громадяни вже можуть скористатися послугою попереднього запису на прийом у відділи державної реєстрації актів цивільного стану у всіх регіонах України. За даними Укрдержреєстру, цим сервісом вже скористалися майже 7 тис. українців.

Також у відомстві повідомили, що найближчим часом можливість попереднього запису на прийом через інтернет буде доступна у всіх відділах держреєстрації прав на нерухоме майно та відділах держреєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців у кожному регіоні України.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада громадяни України зможуть зареєструвати нерухомість через відділення «Укрпошти», число яких планується збільшити в 7 разів - до 14 тис.

За даними Укрдержреєстру, крім реєстрації нерухомості, першочерговим переліком послуг, які надаватимуться спільно з поштовим оператором, стануть проставлення апостиля на офіційних документах, державна реєстрація юридичної особи та фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи тощо.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (№ 1085/2010 від 9 грудня 2010 року), в Україні створено Державну реєстраційн службу, на яку покладено повноваження з реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. Органи Державної реєстраційної служби щотижня реєструють близько 4 тис. суб'єктів підприємництва.