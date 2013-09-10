Завтра в Україну прийде літнє тепло

Завтра в Україні опади не очікуються, лише на Одещині, Миколаївщині, а вдень і Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів місцями 13-17°; вдень 19-24°, в Криму до 27°.

У Київській області завтра без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.

У столиці також без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

10 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-22°, в районі Одеси 14°; в Дніпрі біля Києва - 16°.