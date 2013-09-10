За статеву дискримінацію при прийомі на роботу змусять платити штраф

18:51, 10 вересня 2013
Суспільство
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За дискримінацію за статевою ознакою роботодавців змусять заплатити кругленьку суму - 12 180 грн (10 мінзарплат).

У рекламі заборонено вказувати стать

У Мінсоцполітики вже розробляють відповідні нормативні документи, які дозволять карати "рублем" за некоректні оголошення про вакансії.

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"В Україні запрацював закон, який забороняє в оголошеннях і рекламі вказувати стать, вік та інше, що може розцінюватися як дискримінація, - повідомили Вестям в міністерстві. - Тепер розробляємо схему штрафів за невиконання правил. І якщо в оголошеннях буде зазначено, що потрібна тільки жінка або тільки чоловік, то вже за це оштрафують роботодавця. Але є винятки, наприклад: "на кіностудії набирають актрис на жіночі ролі".

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