За статеву дискримінацію при прийомі на роботу змусять платити штраф

У Мінсоцполітики вже розробляють відповідні нормативні документи, які дозволять карати "рублем" за некоректні оголошення про вакансії.

На тему: ЗМІ: В Україні кожна п'ята вагітна піддавалася дискримінації на роботі

"В Україні запрацював закон, який забороняє в оголошеннях і рекламі вказувати стать, вік та інше, що може розцінюватися як дискримінація, - повідомили Вестям в міністерстві. - Тепер розробляємо схему штрафів за невиконання правил. І якщо в оголошеннях буде зазначено, що потрібна тільки жінка або тільки чоловік, то вже за це оштрафують роботодавця. Але є винятки, наприклад: "на кіностудії набирають актрис на жіночі ролі".