ЗМІ: В Україні кожна п’ята вагітна жінка зазнавала дискримінації на роботі

Про це повідомила представник спільного проекту Європейського Союзу та Ліги соціальних працівників України «Знову до роботи» Наталія Кравченко у програмі «Соціальний статус - Ваші права та пільги» на телеканалі Tonis.

«Роботодавці неохоче беруть молодих жінок на роботу і часто спонукають до звільнення, коли дізнаються про їхню вагітність», - сказала вона, посилаючись на результати анкетування, проведеного в рамках проекту.

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За словами Кравченко, захистити права декретниць покликані прийняті 1 липня цього року зміни до пенсійного законодавства, що зараховують декретну відпустку до страхового стажу та зобов’язують роботодавців платити державі 33,2% єдиного соціального внеску в цей період. Однак, на її думку, розраховувати на позитивну реакцію бізнесу в даному випадку складно, оскільки «податок на вагітних» може змусити частину роботодавців піти в тінь. «Скажіть, який роботодавець добровільно буде віддавати такі гроші?», - сказала Наталія Кравченко.

Нагадаємо, після введення "податку на вагітність" в українських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що молодих жінок під час прийому на роботу змушують підписувати угоди не вагітніти або пропонують зарплату в конвертах, аби уникнути витрат на новий "податок".