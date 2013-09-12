На Луганщині вже добу горить шахта, один гірник зник, 208 евакуйовано
08:47, 12 вересня 2013Суспільство
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На Луганщині залишається невідомою доля гірника шахти «Артема», на якій учора сталася пожежа.
Шахта імені Артема, Артемівськ, Луганська область / Фото: foto-planeta.com
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, учора, 11 вереся, о 8 годині 20 хвилин у місті Артемівськ Перевальського району Луганської області на шахті „Артема” ДП „Луганськвугілля”, на горизонті 600 м виникла пожежа, внаслідок якої постраждав один гірник, якого госпіталізовано у Луганську обласну лікарню.
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За даними прес-служби, 208 гірникам вдалося самостійно піднятися на поверхню.
Станом на 7 год. 12 вересня доля одного гірника залишається невідомою, ліквідація пожежі триває. Роботу шахти тимчасово призупинено.
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