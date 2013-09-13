За 8 місяців селяни збільшили виробництво сільгосппродукції на 6%

Про це повідомляє прес-служба першого віце-прем'єр-міністра.

За словами Арбузова, серед причин зростання виробництва – збільшення ефективності державної підтримки. Відчутні результати дало спрямування зусиль Мінагрополітики на підтримку кооперативів та одноосібників, які займаються молочним і м’ясним скотарством.

«За результатами 8 місяців відбулося зростання виробництва: на 23% у сільгосппідприємствах, і на 6% - в господарствах населення. Збільшення виробництва аграрної продукції селянами є результатом ефективності державних програм підтримки. Так, уряд вже не перший рік підтримує одноосібників, які займаються молочним і м’ясним скотарством. Зокрема, в країні вже налагоджена система виплати дотацій, виплати по яких потрібно пришвидшити органами місцевої влади. Також доручаю здійснити моніторинг закупівельних цін на молоко у населення, адже для деяких сільських родин це єдине джерело доходу», − зазначив Арбузов.

На переконання першого віце-прем’єра, на сьогодні є всі передумови для подальшого збільшення виробництва сільгосппродукції в одноосібних господарствах. Так, за умови, якщо селяни об’єднаються в кооперативи, результативність їхньої праці значно зросте.

«Сільгосппродукція, яка виробляється в кооперативах, є більш конкурентоздатною, оскільки вимоги до її якості вищі, налагоджені шляхи збуту тощо. Тому уряд, виконуючи завдання Президента України, активно сприяє створенню таких об’єднань. А профільне Міністерство аграрної політики та продовольства розробило програму «Рідне село», яку впроваджує в усіх регіонах. Першочерговим завданням програми стане створення Заготівельно-збутової мережі, яка забезпечить жителів міст якісними продуктами харчування за доступною ціною, а сільгоспвиробникам створить можливість вигідно реалізувати вироблену продукцію», − наголосив Арбузов.