В Індії вирішили повісити чотирьох учасників резонансного згвалтування

Суддя заявив, що випадок з цими гвалтівниками - «рідкісний із злочинів рідкісної категорії», і тому вони заслуговують на такий вирок, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Тепер на них очікує страта через повішення. Як передає NRTV, батько вбитої дівчини від імені всієї сім'ї заявив: «Ми щасливі. Справедливість восторжествувала».

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Четверо гвалтівників були визнані винними за всіма пунктами звинувачення , включаючи згвалтування і вбивство, ще 10 вересня. У ході процесу вони так і не дали свідчень.

Всього в згвалтуванні брали участь шість чоловіків. Один з них, який на момент злочину був неповнолітнім, у серпні був засуджений до максимального покарання для осіб цієї вікової категорії - трьох років ув'язнення. У березні ще один співучасник злочину був знайдений повішеним у в'язниці.

Резонансний злочин стався в грудні 2012 року в Делі. Молоду дівчину, яка зі своїм другом їхала додому, жорстоко згвалтували прямо в автобусі, після чого викинули на узбіччя. Вона померла від отриманих травм через кілька тижнів. Злочин через свою жорстокість призвів до масових протестів і безладів в Індії. У результаті уряд змушений був посилити покарання за згвалтування : тепер за такі злочини суд може засудити до смертної кари.