У Маріуполі охоронці ТЦ побили американця за вимогу надати йому чек на придбаний товар

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, постраждалий звернувся із заявою до міліції, в результаті вжитими заходами встановлено та доставлено до райвідділу міліції двох молодиків — охоронців 21 та 33 років.

Як зазначили в УЗГ МВС, на даний час проводиться перевірка дій охоронців за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.