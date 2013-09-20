ЮНЕСКО включила Херсонес у список світової спадщини

Як повідомили УНІАН у прес-службі представництва ЄС в Україні, до численної офіційної делегації також долучились Хосе Роман Леон Лора, керівник відділу економічного співробітництва, соціального та регіонального розвитку Представництва ЄС в Україні, та Енцо Даміані, Координатор об’єднаної ініціативи ЄС по АРК та Севастополя.

На тему: Дерев’яні церкви Карпат внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Стародавньому місту, що розташоване в межах Севастополя, було присвоєно статус об’єкта світової спадщини 23 червня 2013 року під час 37-ї сесії Комітету ЮНЕСКО у Камбоджі. Передували цьому масштабна підготовка за участю місцевої команди та фахівців проектів ЄС - «Дослідження для популяризації культурної спадщини в Криму» та «Підтримка і диверсифікація кримського туризму». Херсонес став одним із понад 1000 об’єктів світової спадщини.

«Факт того, що Херсонес віднині значитиметься в списку Світової спадщини, означає не лише те, що він опиниться на світовій карті культурної спадщини та туризму, з нею пов’язаного», - наголосив Леон Лора і додав: «Це також є ключовим фактором покращення загального підходу до управління культурною спадщиною в Україні в цілому й у Криму зокрема». За його словами, внесення до престижного реєстру передбачає чіткі зобов’язання для центральної та регіональної влади в Україні. «Мають бути взяті активні зобов’язання зі збереження, а також, що не менш важливо, - забезпечення прозорості та підзвітності в управлінні спадщиною та її охороні. Ця номінація, активно підтримувана Євросоюзом, - це честь та виклик для української влади», - підсумував Леон Лора.

Як наголошується в повідомленні, «Європейський Союз активно підтримує охорону культурної спадщини АР Крим із 2011 року. Зокрема, у рамках проектів ЄС «Дослідження для популяризації культурної спадщини в Криму» та «Підтримка і диверсифікація кримського туризму» було надано консультації місцевим експертам з усіх аспектів підготовки Херсонесу Таврійського і його хори до внесення у всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Місто номінували як «Древнє місто Херсонес Таврійський та його хора V ст. до н.е. – XIV ст. н.е.» за двома критеріями (II) і (V). Завдяки європейському сприянню вдалося завершити підготовку досьє для номінації та плану управління, потрібних для успішної подачі заявки в ЮНЕСКО». «ЄС і надалі підтримуватиме дослідження та захист цієї культурної пам’ятки», запевнили у представництві.