Павличенко дійсно порізав себе, але це не спроба суїциду - джерело

Про це УНІАН стало відомо з власних джерел.

«Вени він собі не скривав. Інцидент був, але вени він собі не скривав. Він себе подряпав, але не по руці. Предмет у нього був, найімовірніше, лезо», - сказав співрозмовник агентства.

Джерело припустило, що Павличенко не намагався покінчити життя самогубством, а мав намір привернути увагу.

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Нагадаємо, вчора, 20 вересня, в ефірі ток-шоу Савіка Шустера на телеканалі «Інтер» депутат від «Свободи» Юрій Михальчишин заявив, що в одній із колоній Харкова Сергій Павличенко порізав собі вени, аби врятуватися від катувань.

За інформацією УНІАН, перед цим Павличенко дійсно був етапований до Диканівської виправної колонії №12, яка є кримінально-виконавчою установою середнього рівня безпеки.

Однак офіційного підтвердження цієї інформації на цей час отримати не вдалося.

Довідка. 2 жовтня 2012 року Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді. Суддя Шевченківського районного суду Києва Сергій Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим С.Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.