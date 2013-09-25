В Одесі мати покинула одноденну дитину в парку на лавці
4 вересня близько 13:00 у «Вікно життя» при одеському пологовому будинку №7 по вулиці Космонавтів був доставлений новонароджений хлопчик.
Як повідомили в департаменті охорони здоров'я, дитину принесла жінка, яка побажала залишитися невідомою. Вона заявила, що знайшла немовля у парку імені Горького. За її словами, дитину вона виявила на лавці.
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Як повідомила начальник відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ірина Руденко, за попередніми оцінками фахівців доношений хлопчик вагою 3 590 г і зростом 52 см народжений цього ранку. Стан дитини задовільний, повідомляє 048.ua
Для подальшого дообстеження дитина перебуватиме у неонатологічному відділенні міської дитячої лікарні № 1 ім. академіка Б.Я. Резника.
Міліція тим часом шукає маму-зозулю, яка залишила свого сина у парку.