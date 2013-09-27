60% будинків в Україні визнали екологічно небезпечними

Так, за їхніми даними, на якість повітря в приміщеннях впливають, в тому числі, матеріали, з яких побудований будинок і зроблений ремонт, побутова хімія та побутові прилади.

«Вся екологічність обробки квартири, меблів і т.д. може бути нівельована завдяки забудовнику, який економив під час будівництва і зводив будинок з неякісних будматеріалів», - каже архітектор Ганна Іскіердо, повідомляє Сегодня.

«Всередині житлових і офісних приміщень у повітрі виявляють формальдегід, фенол, солі важких металів, виділяються меблями та обладнанням, миючими засобами, частинками вихлопних газів», - розповідає головний алерголог Києва Лілія Романюк.

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«Фахівці токсикологічної лабораторії при дослідженні ламінованих деревостружкових і деревоволокнистих плит виявляли перевищення гранично допустимих концентрацій формальдегіду в два-чотири рази», - зазначає лікар Харківської облСЕС Тетяна Рискіна.

Забудовники вкрай неохоче розповідають про якість використовуваних будівельних матеріалів. «Є спеціальні санітарні норми, яким повинні відповідати будматеріали, - сказав заступник гендиректора зі стратегічного розвитку будівельної компанії Олексій Говорун. - Без відповідності нормам матеріали до нас не можуть потрапити».