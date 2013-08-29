Кабмін затвердив новий список екологічно небезпечних об’єктів

Про це повідомляє КоммерсантЪ-Україна з посиланням на документ, який опинився в розпорядженні видання.

Як підкреслив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков, колишній нормативний акт від 1995 року морально застарів. Аварія, що сталася 6 серпня в Горлівці на ПАТ "Концерн "Стирол", коли внаслідок розгерметизації трубопроводу рідкого аміаку загинули шестеро людей, показала, що екологічні вимоги необхідно підвищити .

"Не слід тиснути на бізнес, але контролювати його з точки зору екології ми повинні", - заявив Проскуряков .

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До нового переліку увійшли теплові електростанції, гідроелектростанції на річках, гідроакумулювальні електростанції, ядерні установки, уранові об'єкти та об'єкти, призначені для роботи з радіоактивними відходами . Особливо небезпечним з точки зору екології є виробництво будівельних матеріалів, виробництво в сфері чорної і кольорової металургії, а також видобуток і переробка корисних копалин. У списку опинилися також об'єкти машинобудування і металообробки, за винятком тих, на яких немає цеху хімічної обробки .

До об'єктів хімічного виробництва поставилися особливо прискіпливо. У перелік потрапили фармацевтичні підприємства, підприємства з виробництва засобів захисту рослин, регуляторів їх росту, мінеральних добрив , полімерних і полімеровмісних матеріалів, основних хімічних речовин , а також об'єкти для зберігання будь-яких хімічних продуктів незалежно від методів і обсягу виробництва.

Також вчора була створена робоча група на чолі c віце -прем'єром Юрієм Бойко з доопрацювання цього документа.

Як розповів голова Держслужби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський , у держслужбу звернулися різні галузеві асоціації, а також Федерація роботодавців України .

"Мінекології хоче змінити перелік екологічно небезпечних підприємств, але це призведе до додаткових екологічних аудитів! Проти них ми і виступаємо, оскільки це суперечить поставленому президентом завдання щодо дерегуляції бізнесу" , - заявив Бродський.