З 1 жовтня водії мусять вмикати фари, виїжджаючи за місто

ДАІ нагадує, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності - ближнє світло фар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, відповідні вимоги передбачені пунктом 9.8 Правил дорожнього руху.

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«Основна мета цієї вимоги - зменшення ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод на позаміських дорогах, шляхом додаткового позначення транспортного засобу, що рухається», - підкреслили в ДАІ.