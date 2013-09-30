ПЕРЕНЕСЕНО прес-конференцію законних власників ТЦ «Глобус» за підтримки європейських дипломатів

ПЕРЕНЕСЕНО прес-конференцію, яка була запланована на 2 жовтня о 12-00 в центрі Києва біля входу в ТЦ «Глобус», біля монументу Незалежності України на Майдані Незалежності на тему : «Не допустимо бандитського захоплення ТЦ« ГЛОБУС »у центрі Києва!».

Про дату і час проведення прес-конференції за участю законних власників ТЦ «ГЛОБУС» і дипломатів європейських країн буде повідомлено дополнітельно.Контакти: моб. +38 050 8188154