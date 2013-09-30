Головне за день: огляд топ-новин

Названо найдорожчі бренди світу

Вартість бренду Apple становить 98,315 мільярда доларів, що на 28 % більше, ніж рік тому. Друге місце зайняла компанія Google, вартість бренду якої визначена в 93,291 мільярда доларів, на 34 % дорожче, ніж у 2012 році. При цьому Coca - Cola вперше за останні десять років втратила перше місце за вартістю бренду, а Google раніше ніколи не піднімалася так високо.

ЗМІ: Газпром не може отримати фінансування для Південного потоку

"Газпром" отримає лише третину грошей, які він просив з коштів пенсійних накопичень на розширення російської газотранспортної системи для завантаження газопроводу South Stream. Монополія, якій через заморозку тарифів загрожує скорочення капзатрат, обіцяє знайти фінансування сама. Але експерти вважають, що "Газпром" просто не буде поспішати з будівництвом South Stream в повному обсязі.

Звинувачений у втечі Мельника міліціонер: вину не визнаю і каятися не маю в чому

Двоє міліціонерів, які обвинувачуються в службовій недбалості, що призвела до втечі колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, наполягають на своїй невинуватості і заявляють, що готові давати в суді свідчення. Зокрема, помічник начальника оперативного відділу Києво-Святошинського райуправління ГУ МВС України в Київській області Василь Удовиченко, відповідаючи на запитання суду, чи розуміє він, в чому його обвинувачують, сказав: ”Розумію, в чому обвинувачують. Вину свою не визнаю взагалі і каятися мені нема в чому. Свідчення давати буду».

Синоптики обіцяють сходу України сніг вже за кілька днів

Поточний тиждень з погляду погодних умов буде непростим. «Почнеться тиждень з того, що над Чорним морем сформується активний циклонний вихор, що зумовить на півдні Одеської області дощ, потім – у Миколаївській, у Херсонській областях і Криму, в Запоріжжі, Луганській і Донецькій областях. Температура повітря вночі буде +1. +7 градусів тепла із приморозками на грунті... C 3-5 жовтня на сході і північному сході може випасти навіть мокрий сніг, переважно в нічний період», - повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

У ФФУ розповіли, коли Україна зможе подати апеляцію у ФІФА

Перший віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко заявив про те, що ФФУ не може подати апеляцію у Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА) на вердикт про протиправні дії уболівальників під час відбіркового матчу до Чемпіонату світу 2014 року Україна - Сан-Маріно до того, як одержить офіційний документ про вжиті санкції.

Україна в січні-серпні скоротила споживання газу на 8%

Україна у січні-серпні 2013 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7,7% - до 32,357 млрд кубометрів. Споживання газу в Україні за серпень 2013 року становило 1,948 млрд куб. м, що на 6,1% менше показника серпня 2012 року.

ООН вивозитиме хімзброю із Сирії в екстремальних умовах

Міжнародна команда інженерів, хіміків і санітарів виїхала з Нідерландів до Сирії, щоб виконати місію з ліквідації арсеналу хімічної зброї в Сирії. Групі з 20 осіб доведеться працювати при спеці +35 ° C. У таких умовах пересуватися в костюмах хімзахисту, спеціальних шоломах і з кисневими балонами за спиною буде вкрай складно. До того ж інспектори повинні будуть носити важкі бронежилети. «Зараз ми думаємо, який варіант найбільш небезпечний: те, що співробітники можуть отримати тепловий удар, отруїться токсичними речовинами або те, що їх можуть вполювати», - поділився представник групи міжнародних експертів.

У Держстаті побачили зростання доходів українців на 4,7%

За даними Держстату, в другому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року дохід, що є в розпорядженні, який може бути використано населенням на придбання товарів і послуг, збільшився на 4,3%. Дохід, що є в розпорядженні, з розрахунку на одну людину за другий квартал 2013 порівняно з другим кварталом минулого року зріс на 4,5% і становив 6028,0 грн.