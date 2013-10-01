У Чернівецькій області горіла школа ХІХ століття
10:02, 01 жовтня 2013Суспільство
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Пожежу гасили майже 6 годин.
Вогонь спалахнув на горищі. Фото: УНІАН
У ніч з понеділка на вівторок, близько 3:20, загорілася школа в м. Вижниця Чернівецької області.
Про це повідомляє Держслужба НС України.
У школі загорілося горище загальною площею близько 400 м2.
Школа триповерхова, двокорпусна. Перший корпус побудували в 1870 році, другий добудували корпус в 1968 році. У школі навчається близько 610 учнів, які тепер підуть на вимушені канікули.
Пожежа була локалізована близько 7:00. У 9:10 вогонь остаточно загасили. Жертв і постраждалих немає.
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