У Чернівецькій області горіла школа ХІХ століття

У ніч з понеділка на вівторок, близько 3:20, загорілася школа в м. Вижниця Чернівецької області.

Про це повідомляє Держслужба НС України.

У школі загорілося горище загальною площею близько 400 м2.

Школа триповерхова, двокорпусна. Перший корпус побудували в 1870 році, другий добудували корпус в 1968 році. У школі навчається близько 610 учнів, які тепер підуть на вимушені канікули.

Пожежа була локалізована близько 7:00. У 9:10 вогонь остаточно загасили. Жертв і постраждалих немає.