Дефіцит держбюджету за вісім місяців збільшився вдвічі

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень-серпень поточного року становив 34,626 млрд грн, що в 2,3 разу перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року в 14,833 млрд грн. Загальний фонд держбюджету за звітний період виконано з дефіцитом 38,380 млрд грн, що в 2,7 разу перевищує показник за січень-серпень минулого року в 14,216 млрд грн, але водночас на 6,051 млрд грн менше бюджетного розпису на січень-серпень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2013 року становив 30,270 млрд грн, що в 1,79 разу більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 16,936 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету України за січень-липень поточного року становив 34,228 млрд грн. Загальний фонд держбюджету за вказаний період виконано з дефіцитом 31,416 млрд грн, що на 12,280 млрд грн менше бюджетного розпису на січень-липень 2013 року.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.