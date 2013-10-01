Україна перегнала Росію у рейтингу країн за рівнем життя літніх людей

Рейтинг, розроблений за підтримки Фонду ООН у сфері народонаселення (UNFPA), складений вперше у світі для вимірювання якості життя та добробуту людей похилого віку.

Global AgeWatch Index 2013 відображає ситуацію з задоволеннями потреб літніх людей у 91 країні світу.

Для визначення цього індексу використовувались 4 показники: економічна безпека, можливості у роботі та освіті, стан здоров'я, сприятливе середовище для життя, повідомляє Українська правда.

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Згідно з цим індексом, найкраще живеться людям віком від 60 років у Швеції (1 місце), Норвегії (2 місце), Німеччині (3 місце).

Далі у рейтингу країни розмістились таким чином: Нідерланди (4 сходинка), Канада (5 місце), Швейцарія (6 місце), Нова Зеландія (7 місце), США (8 місце), Ісландія (9 місце) та Японія (10 місце).

Україна у цьому рейтинг на 66 місці, одразу за Південною Африкою. Польща у рейтингу 62-га, Грузія – 37-а, Росія – 78-а.

За показниками доходів і фінансового благополуччя людей похилого віку Україна у світі на 39 сходинці, за показником якості здоров’я – на 77, можливості освіти і роботи в Україні не такі вже й погані – країна опинилась за цим показником на 35 сходинці, найгірша ситуація зі сприятливим для життя таких людей середовищем – Україна за цим показником аж на 86 сходинці з 91 країни, які оцінювались.

"Світ стрімко старіє: людей у віці старше 60 років вже більше, ніж дітей у віці до 5 років, а до 2050 року кількість літніх перевищить число дітей, віком до 15 років. Проте постійне виключення старіння з національного і глобального порядку є одним з найбільших перешкод для задоволення потреб старіючого населення в світі", - каже головний виконавчий директор HelpAge International Сільвія Стефаноні.