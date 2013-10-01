У Криму пройде з'їзд забороненої в багатьох країнах ісламістської організації

Ісламістська організація «Хізб-ут-Тахрір», заборонена в багатьох країнах світу, проведе міжнародний форум в Криму. Про це повідомляє Новий регіон.

Захід під назвою «Ісламський заклик на пострадянському просторі і "Хізб-ут-Тахрір": реалії та виклики» відбудеться 7-8 жовтня в Сімферополі. На нього з'їдуться представники руху з різних країн. До участі у форумі ісламісти запросили кримських чиновників, але кого саме, не уточнюється.

«Мета форуму - розповісти про діяльність партії в світі і на пострадянському просторі, представити її завдання», - заявив глава українського інформаційного офісу організації Фазил Амза .

«Хізб-ут-Тахрір» (Ісламська партія звільнення) ставить собі за мету відродження Халіфату. Офіційно вона не зареєстрована в Україні, однак ідеї цієї партії відкрито пропагують ряд мусульманських громад і «просвітницьких організацій».

Ісламісти активно діють у Криму - раніше на півострові вони провели акції на підтримку сирійських повстанців, а також проти скандального фільму «Невинність мусульман» . Один з останніх великих мітингів, зібраних прихильниками «Хізб-ут-Тахрір» в Сімферополі, був присвячений 89-ій річниці руйнування Халіфату (його ліквідували з переходом Туреччини до республіканської форми правління після Першої світової війни). В акції, як повідомлялося, брали участь близько двох тисяч осіб.